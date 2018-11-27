Fenerbahçe Comolli ile yollarını ayırıyor

Fenerbahçe haftalar geçse de ligin dibinden kurtulamıyor. Kadro dışılar, yardımcı antrenörlerin kovulması, ardından Phillip Cocu’nun gönderilmesi de kötü günlerin geçmesine çare olmadı. Kötü futbol ve takımın küme düşme hattına oturmasının faturası ise kesildi. Aslında yönetimin Comolli üzerine eleştirileri uzun süredir devam ediyordu. Baştan bu yana Comolli’yi savunan Başkan Ali Koç’un da artık Fransız direktöre tepkili olduğu ifade edildi. Başkan Koç’un transferler, takım yapılanması, takımla ilişkiler gibi konularda Comolli’nin eksik kaldığını belirttiği öğrenildi.

Her ne kadar daha önce yalanlansa da Comolli’nin artık geri planda olduğu bir gerçek. Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki, yönetim adına devreye girmiş durumda. Samandıra’ya sürekli giden Baki, Comolli’nin yapamadığını yapıp takımı toparlamaya çalışıyor. Gelinen süreçte Comolli artık iyice pasifize oldu. Bu nedenle ilerleyen süreçte, özellikle de devre arasında görevden alınması sürpriz sayılmayacak.

Koeman ne yapsın?

Bu arada teknik sorumlu Erwin Koeman’ın Trabzonspor maçındaki bazı hamleleri eleştirildi. Özellikle Mehmet Topal’ın oyundan alınmasıyla orta sahanın düştüğü yorumları yapıldı.Sarı-lacivertli yetkililer bu yorumlara katılmakla beraber Erwin Koeman’ın kısıtlı kadro içinde maçı çevirmek için elinden geleni yaptığını, yenilginin tek sorumlusu olamayacağını belirttiler.

(Skorer)