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Fenerbahçe daha önce de temas kurduğu Leandro Pereira için girişimlere başlıyor

Fenerbahçe gol sorununu çözmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe'de forvet transferi için düğmeye basıldı. Slimani'nin gönderilmesi planlanırken Soldado'nun formsuz Frey'in ise ne zaman döneceğinin belli olmaması Ersun Yanal'ı düşündürüyor. Deneyimli teknik adam, affedilen Aatıf'ı ligin ikinci yarısında bu bölgede kullanmayı düşünebilir ancak yine de bitiriciliği yüksek bir forvet isteyen Yanal için yönetim bu özelliğiyle ön plana çıkan bir golcü için temaslara başladı.

Fenerbahçe'de bu doğrultuda daha önce de gündeme gelen forvet Leandro Pereira ismi ağırlık kazanmaya başladı.

Yönetimin, bonservisi Belçika ekibi Brugge'de olan ancak sezonu Chapecoense'de tamamlayan Pereira ile temaslara başladığı kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerin, hem oyuncunun menajerlik şirketi hem de Brugge ile rakamları konuşmaya başladığı ve transferi kiralık olarak bitirmek istediği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin ismi yazılmasa da oyuncu ile ilgili bir iddia da Brezilya basınında yer aldı.

Haberlerde "Chapecoense, 27 yaşındaki Leandro'nun kiralık sözleşmesini uzatmak istedi ancak Leandro, Avrupa'da başka bir takımda oynamak için bunu kabul etmedi. Yakında yeni bir durağı olabilir" denildi.

27 yaşındaki Pereira, Chapecoense'de 58 maçta 21 gol, 3 asist üretti.

Brugge'de 23 karşılaşmada oynamasına rağmen hiç gol atamayan Brezilyalı futbolcunun piyasa değeri 800 bin euro civarında. 1.90'lık forvet hava toplarındaki üstünlüğü ile tanınıyor.

(Takvim)

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