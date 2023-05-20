Fenerbahçe, Daum için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı

Fenerbahçe Kulübü, ABD'nin New York kentinde kontrol altında tutulan eski teknik direktörü Christoph Daum için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bir rahatsızlık geçirdiğini öğrendiğimiz eski teknik direktörümüz Christoph Daum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Daum, 2022 Ekim'de yaptığı açıklamada, kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve tedavi olduğunu duyurmuştu.

Alman teknik adam, ülkemizde 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 2000-2001 ve 2001-2002 sezonlarında Beşiktaş'ı 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2009-2010 ve 2010-2011 sezonlarında ise Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.