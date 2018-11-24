Fenerbahçe Dembele'nin işini bitirmek üzere

Fenerbahçe geçtiğimiz yaz ayında düştüğü yanlışa düşmemek için transferde elini çabuk tutuyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldızlara yönelen sportif direktör Comolli, İspanyol yıldız Fabregas'ın ardından Mousa Dembele'ye de kanca attı.

Comolli, Belçikalı yıldızla İngiltere'de bir araya gelecek.

COMOLLİ MENAJERİ İLE ARKADAŞ

Dembele'nin menajeri ile de yakın ilişkileri bulunan Comolli, diğer Avrupa kulüplerinin önüne geçmek için çabuk hareket edecek. Merkez orta saha oynayan Dembele, takımın ihtiyacı olan bir futbolcu

82 KEZ BELÇİKA FORMASI GİYDİ

31 yaşında ve 1.85 boyunda olan Dembele, 82 kez Belçika Milli Takımın'da yer alarak kalitesini ispatlamış bir isim. Bonservis parası vermeyecek olan F.Bahçe, bir miktar imza parası ödemeyi planlıyor.

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