Fenerbahçe, deneme idmanlarına aldığı Fatlind Azizi ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, altyapısı için deneme antrenmanlarına aldığı Bursasporlu Fatlind Azizi ile yollarını ayırdı.
Kanarya, genç oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Ersun Yanal da genç oyuncuları yakından takip ediyor.
(Akşam)
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