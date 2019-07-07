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Fenerbahçe, Deniz Türüç'ü Kayserispor'dan transfer etti

Deniz Türüç transferi için Kayserispor ile masaya oturan Fenerbahçe, 4,5 milyon Euro'luk teklifle Sarı-Kırmızılıları ikna etti. Kanarya, Deniz Türüç'le de anlaştıktan sonra transferi tamamlayacak.

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Vedat Muriç transferinde büyük mesafe kat eden ve işi bitirip santrfor sorununa çözüm bulmayı hedefleyen Fenerbahçe, Anadolu'nun bir başka gözde ismi Deniz Türüç için de girişimlerini hızlandırdı. Sabah’ın haberine göre, Kaysersipor Başkanı Erol Bedir ile masaya oturan sarı-lacivertliler, 4 milyon 500 bin Euro'luk teklifiyle sarı-kırmızılıları ikna etmeyi başardı. Deniz'in 1 senelik sözleşmesinin kalmasını da iyi kullanan Fenerbahçe, Deniz'le de anlaştıktan sonra transfere son noktayı koyacak. Deniz hem sağ kanatta hem de forvet arkası bölgesinde forma giyebilen, çok yönlü bir isim.
 
KJAER'DE SONA DOĞRU
 
Savunmaya yeniden çeki düzen vermek isteyen Fenerbahçe, Sevilla'da forma giyen eski yıldızı Simon Kjaer'in transferinde de mutlu sona yaklaştı. İspanya basınında yer alan haberlere göre, Sevilla Kulübü, sarı-lacivertlilerin kiralık teklifini kabul etti.
 
DENİZ TÜRÜÇ KİMDİR?
 
29 Ocak 1993 tarihinde Hollanda'nın Enschede şehrinde dünyaya gözlerini açan Deniz Türüç futbola burada başlamıştır. İlk olarak Enschedese Boys altyapısında kendini geliştiren Türüç, ardından FC Twente ve BV De Graafschap takımlarının altyapılarında oynamıştır.
 
Profesyonel futbol kariyeri ise 2012 yılında Hollanda'nın Go Ahead Eagles takımı ile başlamış ve 2015 yılına kadar 82 maçta 5 kez ağları havalandırmıştır.
 
Ardından 2015 yılında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor‘a 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştur.
 
Son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Deniz Türüç 1.77 boyunda ve orta saha on numara mevkinde oynamaktadır.
 
Transfermarkt verilerine göre Deniz'in şuan için bonservis ücreti 3 milyon Euro'dur.

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