Fenerbahçe Dennis Man'ı takip ediyor

Fenerbahçe geleceğin kadrosunu kurmak için dünyanın dört bir yanını tarıyor. Listeye giren son isim Rumen futbolunun gelecek vaat eden ismi Dennis Man oldu. Raket gibi sol ayağıyla sağ açıkta görev alan 20 yaşındaki futbolcuyla Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği öğrenildi. Kanarya'nın scoutlarının Man'i bir süredir gözlem altında tuttuğu kaydedildi. Olumlu referanslar gelmesi üzerine sarı-lacivertliler, genç yıldızın şartlarını araştırmaya başladı. Steaua Bükreş ile 2022'ye kadar kontratı olan futbolcunun bonservis bedeli 3 milyon euro civarında.

Kariyerinde UTA Arad'da başlayan Man 31 maçta 13 gol, 4 asist yaptı. Ardından Steaua Bükreş'e geçen genç yıldız 76 karşılaşmada 18 gol attı, 11 de asist üretti..

(Fotomaç)