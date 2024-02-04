Fenerbahçe deplasman performansıyla Avrupa'nın zirvesinde

Süper Lig'de Antalyaspor'u deplasmanda geçen Fenerbahçe'nin deplasmandaki performansı dikkat çekiyor.

Evindeki 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan sarı-lacivertliler dış sahada şu ana dek hiç mağlup olmadı.

Kanarya, 12. deplasman maçında 11 kez kazanırken sadece Adana Demirspor karşılaşmasından 0-0'lık sonuçla döndü.

Bu sonuçlarla birlikte Sarı-lacivertliler, Avrupa'da en çok puan toplayan ekip oldu.

Fenerbahçe'yi Avrupa'da şu takımlar takip ediyor:

Real Madrid: La Liga devi Real Madrid, bu sezon deplasmanda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Inter: Serie A'da Inter, çıktığı 11 deplasman maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Celtic: İskoçya Ligi'nde Celtic, çıktığı 12 dış saha maçında 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Rangers: İskoçya Ligi'nde Rangers, çıktığı 12 dış saha maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.