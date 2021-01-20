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Spor

Fenerbahçe deplasmanda farklı kazandı

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Çekya'nın USK Prag takımını 99-70 mağlup etti.

AA20 Ocak 2021 Çarşamba 00:42 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 00:42
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Çekya'nın başkenti Prag'da oynanan B Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Fenerbahçe Öznur Kablo, USK Prag ile karşı karşıya geldi.

Kralovka Arena'daki oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 28-15 önde geçen sarı-lacivertliler, devre arasına 59-27 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Öznur Kablo, üçüncü periyotunu 77-47 önde kapattığı karşılaşmayı 99-70'lik skorla kazandı.

Sarı-lacivertli ekip böylece, gruptaki dördüncü maçında üçüncü galibiyetini elde etti.

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