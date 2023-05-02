İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2023 Salı / 12 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4688
  • EURO
    21,3639
  • ALTIN
    1244.5
  • BIST100
    4568.75
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, deplasmanda farklı oynuyor
Spor

Fenerbahçe, deplasmanda farklı oynuyor

Fenerbahçe deplasmanda son olarak Sivasspor'u yenerek zirve takibini sürdürdü. Bu sezon deplasmanlarda aldığı 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak en başarılı takım oldu.

2 Mayıs 2023 Salı 13:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe, deplasmanda farklı oynuyor
ABONE OL

Ligde son olarak Sivasspor'u deplasmanda yenen sarı lacivertli takım, bu sezon dış sahada daha başarılı bir performans ortaya koydu.

Fenerbahçe, 32. haftası geride kalan Süper Lig'de deplasman maçlarında 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 35 puan topladı. Dış sahada alınan puanlarda ligin lideri durumuna geldi. Yine dış saha maçlarında toplam 33 gol atip 14 gol yiyerek +19 averaj elde etti. Kanarya kendi sahasında ise 32 puan topladı. Bu alanda Beşiktaş 39 puanla zirvede yer aldı.

Sarı lacivertliler ise Galatasaray (38) ve Adana Demir'in (37) ardından 4. sıraya yerleşti. Fenerbahçe ayrıca iç saha maçlarında 42 gol atıp kalesinde 23 gol gördü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.