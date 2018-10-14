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Fenerbahçe deplasmanda galip

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Türk Telekom'u 80-72 mağlup etti.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Türk Telekom'u 80-72 mağlup etti. Sarı-Lacivetli ekip, bu sonuçla ligdeki 2'nci galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 19 sayıyla Türk Telekom'dan Vladimir Stimac oldu. Fenerbahçe'de Jan Vesely 16 Nikola Kalinic ise attığı 15 sayıyla galibiyetle önemli rol oynadı.

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