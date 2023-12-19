İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2023 Salı / 7 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0887
  • EURO
    31,826
  • ALTIN
    1893.86
  • BIST100
    7718.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak
Spor

Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

AA19 Aralık 2023 Salı 10:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Avrupa'da grubundan lider çıkan, ligde de son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 18. haftada Galatasaray ile oynayacağı derbiye puan kaybı yaşamadan çıkmayı hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, ligde 40 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.

3 EKSİK

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Samet Akaydın'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ile Miha Zajc, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

DZEKO'NUN DURUMU BELİRSİZ

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko'nun durumu belirsizliğini koruyor.

Ağrıları sebebiyle son gerçekleştirilen antrenmana katılmayan Dzeko'nun, Kayseri'ye götürülmeme ihtimali bulunuyor.

Yıldız oyuncunun durumuna son antrenmanda karar verilecek.

İRFAN VE CRESPO SINIRDA

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertli takımda üçer sarı kartları bulunan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayserispor maçında da aynı durumu yaşamaları halinde derbide forma giyemeyecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.