İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2023 Pazar / 13 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8921
  • EURO
    20,0968
  • ALTIN
    1126.84
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe deplasmanda yenilmiyor

Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin deplasmandaki yenilmezlik serisi 5'e çıktı.

IHA5 Mart 2023 Pazar 00:25 - Güncelleme:
Fenerbahçe deplasmanda yenilmiyor
ABONE OL

Kayserispor'u deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, bu galibiyet ile dış sahadaki yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmış oldu. Sarı-lacivertliler, söz konusu seride 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak son 5 deplasman mücadelesinde hanesine 13 puan yazdırdı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Bu müsabakayla sarı-lacivertliler, dış sahadaki yenilmezlik serisini 5 maça yükseltmiş oldu. Deplasmanda son yenilgisini ligin 15. haftasında Trabzonspor'a karşı 2-0 ile alan sarı-lacivertliler, 17. haftada Antalyaspor'u sahasında 2-1 yendi. Kanarya, 19. haftada gittiği Gaziantep deplasmanından 2-1 ile 3 puanı hanesine yazdırırken, Ümraniyespor'u da aynı skorla geçti. Fenerbahçe, son olarak 22. haftadaki deplasman maçı olan Adana Demirspor müsabakasında ise rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, son 5 deplasman mücadelesinde mağlubiyet yüzü görmezken, 4 galibiyet 1 beraberlik ile 13 puanı hanesine yazdırmış oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.