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Spor

Fenerbahçe deplasmanda yenilmiyor

Fenerbahçe, bu akşam oynanan Fatih Karagümrük maçını 2-1'lik skorla galip tamamladı. Sraı-lacivertli ekip aldıkları bu skorla birlikte deplasmanda 7. galibiyetlerini aldı.

IHA10 Nisan 2023 Pazartesi 23:25 - Güncelleme:
Fenerbahçe deplasmanda yenilmiyor
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Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, bu galibiyet ile dış sahadaki yenilmezlik serisini 7 maça çıkarmış oldu. Sarı-lacivertliler, söz konusu seride 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak son 7 deplasman mücadelesinde hanesine 19 puan yazdırdı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Bu müsabakayla sarı-lacivertliler, dış sahadaki yenilmezlik serisini 7 maça yükseltmiş oldu. Deplasmanda son yenilgisini ligin 15. haftasında Trabzonspor'a karşı 2-0 ile alan sarı-lacivertliler, 17. haftada Antalyaspor'u sahasında 2-1 yendi. Kanarya, 19. haftada gittiği Gaziantep deplasmanından 2-1'lik skor ile 3 puanı hanesine yazdırırken, Ümraniyespor'u da aynı skorla geçti. Fenerbahçe, 22. haftadaki deplasman maçı olan Adana Demirspor müsabakasında rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler daha sonra üst üste oynadığı iki deplasman maçından da sahadan galibiyetle ayrıldı; Kayserispor'u 2-1 ile geçen Kanarya, Alanyaspor'u da 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, son 7 deplasman mücadelesinde mağlubiyet yüzü görmezken, 6 galibiyet 1 beraberlik ile 19 puanı hanesine yazdırmış oldu.

Öte yandan Fenerbahçe, bu süreçte kalesini de gole kapatamadı.

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