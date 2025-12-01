İSTANBUL 13°C / 8°C
  • Spor
  • Fenerbahçe, derbi için stada hareket etti
Spor

Fenerbahçe, derbi için stada hareket etti

Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nden yoğun güvenlik önlemleri altında Chobani Stadı'na doğru yola çıktı.

1 Aralık 2025 Pazartesi 18:40
Fenerbahçe, derbi için stada hareket etti
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, maçın oynanacağı Chobani Stadı'na hareket etti.

Sarı-lacivertli takımı taşıyan otobüs, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden yoğun güvenlik önlemleri altında, taraftarların desteği eşliğinde yola çıktı.

Taraftarlar, yaktıkları meşale ve yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destekte bulundu.

Teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolcular, kendilerini uğurlayan taraftarlara el sallayarak karşılık verdi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat 20.00'de başlayacak.

