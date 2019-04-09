Fenerbahçe derbi maça kilitlendi

GÖZLER artık Galatasaray derbisinde. Sarı-Lacivertliler, pazar günü Eryaman Stadı’nda bırakılan 3 puanın üzüntüsünü yaşarken, soyunma odasında da hızlıca rotanın Galatasaray maçına dönmesi için çalışıldı. Teknik Direktör Ersun Yanal ve takımın kaptanları, soyunma odasında kaçan pozisyonlar hakkında ve kopukluk üzerine konuştu. Başkan Vekili Semih Özsoy’un ardından Yönetici Kemal Danabaş ve Sportif Direktör Comolli de diyaloğun içindeydi.

HERKESİN BEKLENTİSİ BU MAÇ!..

Ankaragücü maçının ardından takımın soyunma odasından çıkması beklendi, ancak sırasıyla Başkan Vekili Semih Özsoy, Kemal Danabaş ve Damien Comolli hareket halindeydi. Bu bölümde de “G.Saray’ı yenmek zorundayız. Burayı bırakın ve haftaya kendinizi gösterin” konuşması yaşandı. Bunun dışında stattan ayrılırken yaşanan güvenlik zaafı da futbolcuları gerginleştiren başka bir olaydı. Bu durumu çözen de kaptan Volkan Demirel’di.

MORALLER BOZUK, AÇIKLAMA YOK

A.Gücü maçının ardından F.Bahçe’den hiçbir futbolcu ve yöneticinin açıklama yapmaması dikkat çekti. Stattan geç çıkış yapan takımda moraller de bir hayli bozuktu. Otobüsün olduğu yerde bulunmaması gereken taraftarlar da yasağı delmiş, fotoğraf ve imza için baskı yapmıştı. Üzüntüde, saha içinde yaşanan gerilimin ve kartların da etkisi vardı. Kaptan Volkan taraftarlara, yaptıklarının uygun olmadığını anlatıp, arkadaşlarının otobüse binmesini sağladı, giderken de selamlayıp, gönülleri aldı.

Akşam