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Spor

Fenerbahçe derbi mesaisine başladı

Spor Toto Süper Lig'in 27.haftası derbi mücadelesinde evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklara başladı.

IHA28 Mart 2023 Salı 14:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe derbi mesaisine başladı
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde milli takımlara giden futbolculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının yapıldığı idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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