Fenerbahçe derbi mesaisine devam etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Fenerbahçe son olarak deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşmış ve mücadeleden 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.