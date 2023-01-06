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Spor

Fenerbahçe derbi mesaisine devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

AA6 Ocak 2023 Cuma 14:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe derbi mesaisine devam etti
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Fenerbahçe son olarak deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşmış ve mücadeleden 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

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