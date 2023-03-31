Fenerbahçe, derbi mesaisini sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edeceği derbinin hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
İdmanın, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.
Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.