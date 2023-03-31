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Spor

Fenerbahçe, derbi mesaisini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasında derbi mücadelesinde evinde Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.

AA31 Mart 2023 Cuma 15:06 - Güncelleme:
Fenerbahçe, derbi mesaisini sürdürdü
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edeceği derbinin hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

İdmanın, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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