Fenerbahçe, derbi öncesi evinde vites yükseltti

AA 04 Şubat 2021 Perşembe 12:35 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 12:35

Ülker Stadı'nda oynanacak derbiye ev sahipliği yapacak Fenerbahçe, ligde son bölümde iç sahada iyi bir performansa imza attı. Konuk Galatasaray ise ligde deplasmanda 4 yenilgi yaşadı.

Sezonun ilk bölümünde ev sahibi olduğu karşılaşmalarda istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, son bölümde ise sahasında vites yükseltti.

Sahasında Atakaş Hatayspor beraberliğiyle başladığı sezonda ardından Fatih Karagümrük ve Trabzonspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, sonrasında ise tarihindeki en kötü seriye imza attı.

Ligde üst üste sahasında hiç 3 maç kaybetmeyen Fenerbahçe, söz konusu dönemde evinde oynadığı İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor müsabakalarından puansız ayrıldı.

Fenerbahçe, bu kötü sürecin ardından ise sahasında çıkışa geçti. Sırasıyla Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor ve Çaykur Rizespor'u mağlup eden Fenerbahçe, 5 maçta 15 puan toplamayı bildi.

GALATASARAY, DEPLASMANDA 4 YENİLGİ YAŞADI

Derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray ise bu sezon ligde deplasmanda 4 mağlubiyet yaşadı.

Ligde evinde 11 müsabakaya çıkan sarı-kırmızılılar, sahasında sadece 1 mağlubiyet gördü.

Galatasaray, deplasmanda ise oynadığı 11 maçın 4'ünden puansız ayrılırken, hiç beraberlik yaşamadı.

FENERBAHÇE SAHASINDA SON 5 MAÇTA 13 GOL ATTI

Fenerbahçe, ligde iç sahada oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 3 gol yedi.

Ligde Ülker Stadı'nda oynadığı son 2 müsabakada rakiplerine gol izni vermeyen sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir'in ise birer golüne engel olamadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalar içinde 2 farkı yakaladığı Aytemiz Alanyaspor'dan 81, 3 farkı bulduğu MKE Ankaragücü'nden ise 90. dakikada gol yedi.

Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda rakip kalelere ise 13 gol göndermeyi başardı.