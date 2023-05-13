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Spor

Fenerbahçe, derbide avantajı kaptı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 17:02 - Güncelleme:
Fenerbahçe, derbide avantajı kaptı
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi karşı karşıya geldi.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçı Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Danielle Marcano ve 62. dakikada Alice Kusi kaydetti.

İki takım arasındaki ikinci maçı 20 Mayıs Cumartesi günü Florya'da oynanacak.

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