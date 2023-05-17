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Spor

Fenerbahçe, derbide Trabzonspor'u konuk edecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yarın kritik mücadelede Trabzonspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'ın kazandığı haftada 3 puanı alarak şampiyonluk yarışını devam ettirmek istiyor.

AA17 Mayıs 2023 Çarşamba 09:14 - Güncelleme:
Fenerbahçe, derbide Trabzonspor'u konuk edecek
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde son olarak deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalıp, zirve yolunda çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek umudunu korumayı hedefleyecek.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor.

4 EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

SINIRDA 5 İSİM

Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri durumunda Antalyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

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