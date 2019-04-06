Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da büyük şok!
Evkur Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart gören Marcao, bu kartla birlikte Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.
Luyindama'nın ardından derbi öncesi cezalı duruma düşen ikinci futbolcu olan Marcao, büyük üzüntü yaşadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.