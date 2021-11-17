Fenerbahçe derbisinde Diagne sürprizi

17 Kasım 2021 Çarşamba 13:38 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 13:38

Senegal kadrosuna davet edilmeyen ve Milli arada Florya'da kalan Mbaye Diagne'nin performansı, Fatih hocanın kafasını karıştırıyor. Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında tek devrede hat trick yapan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe derbisi öncesi kadrodaki rakiplerinin bir adım önünde görünüyor.

Özellikle Halil Dervişoğlu ve Mohamed Mostafa gibi isimlerin milli mesaiden çıkacak olması, daha iyi bir hazırlık dönemi geçiren Diagne'yi formaya yaklaştırmış durumda. Terim, Milli oyuncular döndükten sonra yapılacak toplu idmanda nasıl bir tercih yapacağına karar verecek.