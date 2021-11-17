İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2021 Çarşamba / 12 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,4487
  • EURO
    11,8233
  • ALTIN
    624.85
  • BIST100
    1693.2
Spor

Fenerbahçe derbisinde Diagne sürprizi

Son hazırlık maçında Bursa'ya karşı tek devrede hat-trick yapan Diagne, Fenerbahçe derbisinde formaya çok yaklaştı.

17 Kasım 2021 Çarşamba 13:38 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 13:38
ABONE OL

Senegal kadrosuna davet edilmeyen ve Milli arada Florya'da kalan Mbaye Diagne'nin performansı, Fatih hocanın kafasını karıştırıyor. Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında tek devrede hat trick yapan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe derbisi öncesi kadrodaki rakiplerinin bir adım önünde görünüyor.

Özellikle Halil Dervişoğlu ve Mohamed Mostafa gibi isimlerin milli mesaiden çıkacak olması, daha iyi bir hazırlık dönemi geçiren Diagne'yi formaya yaklaştırmış durumda. Terim, Milli oyuncular döndükten sonra yapılacak toplu idmanda nasıl bir tercih yapacağına karar verecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.