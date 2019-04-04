Fenerbahçe derbisinde Ryan Donk forma giyecek
Luyindama’nın kırmızısı sonrası Kadıköy’de Donk forma giyecek.
ASLAN’IN Yeni Malatya’yla Türkiye Kupası’nda oynadığı maçta Luyindama kırmızı kart görmüştü. Bu kart olması bile Kongolu stoper, sarı kart cezası sebebiyle ligdeki Malatya sınavında forma giyemeyecekti. Bir de üstüne kırmızı eklendi. Fatih Terim’in, 2 hafta sonraki Fenerbahçe deplasmanında Marcao’nun yanında Donk’a görev vermesi bekleniyor. Semih Kaya ve Ahmet Çalık, daha önce buldukları şansları iyi değerlendirememişti.
Akşam
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