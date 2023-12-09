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Spor

Fenerbahçe derbiye hazır! İşte İsmail Kartal'ın imha planı

Fenerbahçe bu akşam Beşiktaş ile çok önemli bir derbi maçına çıkacak. Sarı lacivertli ekip mutlak suretle bu maçı kazanarak liderliği Galatasaray'dan almak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal ise derbi için planını hazırladı ve adeta oyuncularına ezberletti. İşte İsmail Kartal'ın o planı...

Takvim9 Aralık 2023 Cumartesi 13:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe derbiye hazır! İşte İsmail Kartal'ın imha planı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinin planını oyuncularının adeta beynine kazıdı.

Takımını sahaya mutlak 3 puan parolasıyla sürecek olan İsmail Kartal, Beşiktaş'ın zaaflarından yararlanmak istiyor. İsmail Kartal'ın derbi planında 3 maddenin öne çıktığı öğrenildi.

SÜREKLİ CEZA SAHASINA!

İşte İsmail Kartal'ın imha planı:

1-İsmail Kartal Beşiktaş'ın zayıf karnını sol tarafı olarak belirledi. Fenerbahçe bu bölgeden sağ bek Bright Osayi-Samuel ve sağ açık İrfan Can Kahveci ile yapacağı hücumlarla gol bulmaya çalışacak.

2-Agresif başlaması beklenen Beşiktaş'a aynı şekilde karşılık verilecek. Erken bir golle psikolojik üstünlük ele geçirilmeye çalışılacak.

3-Savunma merkesinde sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ın üstüne gidilecek. Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski sürekli ceza sahası içinde olacak.

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