İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2025 Perşembe / 4 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4568
  • EURO
    43,7326
  • ALTIN
    3974.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe derbiye hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam ediyor.

AA1 Mayıs 2025 Perşembe 15:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe derbiye hazırlanıyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam eden antrenmanda futbolcuların iki gruba ayrılarak pas çalışması yaptığı aktarıldı. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdiği kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.