Fenerbahçe derbiye hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam eden antrenmanda futbolcuların iki gruba ayrılarak pas çalışması yaptığı aktarıldı. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdiği kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.