Fenerbahçe derbiyi neden kazanmalı? İşte cevapları...

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de zirve yarışı için derbi büyük bir önem teşkil ediyor. Sarı-lacivertli ekibin derbiyi neden kazanması gerektiğini gelin birlikte inceleyelim.

LİDERLİK

Haftaya lider giren Fenerbahçe ise takipçisi Galatasaray'ın Adana Demirspor'u mağlup etmesinin ardından maç eksiğiyle ikinci sıraya geriledi. Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş deplasmanından galip ayrılarak zirvedeki koltuğunu korumak isteyecek.

DERBİ ÖZ GÜVENİ

Özellikle geçtiğimiz sezondan bu yana Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı derbilerin neredeyse tamamından farklı mağlubiyetler alarak ayrılan Fenerbahçe'de, kulüp tarihinde yer alan "derbi takımı" hüviyetini yeniden kazanmak için Beşiktaş derbisi büyük önem teşkil ediyor. Bu sezon ligde aldığı tek mağlubiyeti iç sahada oynadığı Trabzonspor maçında alan Fenerbahçe, camianın psikolojik olarak derbilere daha öz güvenli girmesini sağlamak için Beşiktaş derbisinden 3 puanla ayrılmak zorunda. Aksi takdirde derbi maçlar, Fenerbahçe'nin kulüp genlerinin aksine sarı-lacivertli ekibin sırtında büyük bir yük haline gelecek.

YENİ SERİ BAŞLANGICI

Lige 10'da 10 ile başlayan ve Süper Lig'in en iyi başlangıç rekorunu kıran Fenerbahçe, üst üste yaşadığı sakatlıkların etkisiyle oyun gücünü kaybetti ve galibiyet serisini sürdüremedi. Sakatlıkların yavaş yavaş geçmesiyle birlikte oyun gücünü de kazanmaya başlayan sarı-lacivertli ekip, Karagümrük ve Sivasspor maçlarında elde ettiği galibiyetlerin ardından Beşiktaş maçını kazanması halinde yeni bir galibiyet serisi yakalamış olacak ve yeniden tüm lige mesaj vermiş olacak.

YILDIZ OYUNCULARIN BENİMSENMESİ

Sezon başında kadrosuna birçok yıldız ismi katan Fenerbahçe'de Dzeko, Tadic, Fred, Szymanski gibi oyuncular şimdiden taraftarın sevgilisi olsa da bu oyuncuların Beşiktaş gibi büyük bir maçta fark yaratıp galibiyeti getirecek performanslar göstermesi, taraftarın takıma olan bağını büyük derecede artıracaktır. Özellikle Dusan Tadic ve Edin Dzeko gibi takımın kaptanlığını yapan iki isimden, geçmişte Fenerbahçe'de forma giymiş büyük yıldızların derbilerde gösterdiği unutulmaz performanslara benzer bir katkı bekleniyor.

HATALARIN TELAFİSİ: DERBİ

Fenerbahçe'nin son dönemde ligde Trabzonspor, Avrupa'da ise Ludogorets ve Nordsjaelland maçlarında mağlup olması camiada 'Yine mi olmayacak?' endişesinin baş göstermesine sebep oldu. Özellikle kıyasıya geçen lig yarışında iç sahada yaşanan Trabzonspor mağlubiyetinin telafisi, tam olarak Beşiktaş deplasmanında yapılabilir. Şampiyonluktaki rakibi Galatasaray gibi ligde sadece tek kayıp yaşayan Fenerbahçe'nin, Trabzonspor maçındaki hatayı telafi etmesi için Beşiktaş deplasmanı gibi ekstra bir galibiyet alması gerekiyor.