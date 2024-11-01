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Spor

Fenerbahçe dev maç için hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sürdürdü.

AA1 Kasım 2024 Cuma 14:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe dev maç için hazırlıklarını sürdürüyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Trabzon'a hareket edecek.

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