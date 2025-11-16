İSTANBUL 18°C / 12°C
  Fenerbahçe devreye girdi! Transferde hedef Kobbie Mainoo
Spor

Fenerbahçe devreye girdi! Transferde hedef Kobbie Mainoo

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe dümeni Ada'ya kırdı. Sarı lacivertli ekip, Premier Lig takımı Manchester United forması giyen Kobbie Mainoo için devreye girdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ16 Kasım 2025 Pazar 12:13 - Güncelleme:
Fenerbahçe devreye girdi! Transferde hedef Kobbie Mainoo
Fenerbahçe, orta saha transferi için dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin fırsat transferi olarak önüne gelen son isim İngiliz devi Manchester United'dan Kobbie Mainoo oldu.

AYRILMAYI KAFASINA KOYDU

Daha önceden de Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan 20 yaşındaki Gana asıllı İngiliz orta saha, bu sezon takım değiştirmeye hiç olmadığı kadar daha yakın.

MANCHESTER'DA GÖZDEN DÜŞTÜ

Sezonun ilk yarısında teknik direktör Amorim tarafından nadiren kullanılan Mainoo'nun, daha fazla süre almak ve istikrar sağlamak için geçici olarak ayrılmayı kafasına koyduğu biliniyor.

FENERBAHÇE DEVREDE

Tuttomercato'nun haberine göre; Fenerbahçe'yle birlikte İtalya'dan Lazio, Mainoo için devrede ve nabız yokluyor.

PERFORMANSI

20 yaşındaki genç yıldız, bu sezon 8 maçta 228 dakika forma giydi ve 1 asistlik performans sergiledi. İngiliz orta sahanın sözleşmesi 2027 senesinde sona eriyor.

