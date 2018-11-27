Fransız basını Diagne'yi konuşuyor

VALBUEANA’NIN Fenerbahçe macerası Fransa basınının dikkatinde. L’Equipe, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında derin bir analiz yaptı. Valbuena ve Ayew’in performansının ele alındığı haberde, “Marsilya’nın ikilisi Valbuena ve Ayew, İstanbul’da sallantıda. Çek oyuncu Novak, F. Bahçe’nin kilidini açtı. Sonrasında Rodallega avlayamadı. İsviçreli Frey, sıralamayı değiştirmeye yeterli olmadı. F. Bahçe ateşte” notları yer aldı.

DIAGNE BİLGİSİ!

Slimani’nin Trabzonspor maçında gol yollarındaki etkisizliğinden bahsedilen haberin devamında Kasımpaşalı Diagne’nin performansı da vurgulandı.13 haftada 14 gol atan başarılı forvetin, birçok takımdan daha fazla etkili olduğu, ezeli rakip G.Saray’ın da golcüyü takip ettiği aktarıldı.

(Aksam)