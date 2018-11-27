Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fransız basını Diagne'yi konuşuyor

L’Equipe, Valbuena ve Ayew’in sallantıya girdiğini ve F.Bahçe’nin Trabzon’da kendini ateşe attığını yazdı!..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

VALBUEANA’NIN Fenerbahçe macerası Fransa basınının dikkatinde. L’Equipe, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında derin bir analiz yaptı. Valbuena ve Ayew’in performansının ele alındığı haberde, “Marsilya’nın ikilisi Valbuena ve Ayew, İstanbul’da sallantıda. Çek oyuncu Novak, F. Bahçe’nin kilidini açtı. Sonrasında Rodallega avlayamadı. İsviçreli Frey, sıralamayı değiştirmeye yeterli olmadı. F. Bahçe ateşte” notları yer aldı.

DIAGNE BİLGİSİ!

Slimani’nin Trabzonspor maçında gol yollarındaki etkisizliğinden bahsedilen haberin devamında Kasımpaşalı Diagne’nin performansı da vurgulandı.13 haftada 14 gol atan başarılı forvetin, birçok takımdan daha fazla etkili olduğu, ezeli rakip G.Saray’ın da golcüyü takip ettiği aktarıldı.

(Aksam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kerkük´teki Tarihi Kayseri Çarşısı´nda yangın çıktı

Kerkük´teki Tarihi Kayseri Çarşısı´nda yangın çıktı

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

Fenerbahçe taraftarının Ersun Yanal isteği

Fenerbahçe taraftarının Ersun Yanal isteği

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA