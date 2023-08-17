İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2023 Perşembe / 1 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,079
  • EURO
    29,5043
  • ALTIN
    1646.22
  • BIST100
    7662.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Dick Kooy'u kadrosuna kattı
Spor

Fenerbahçe Dick Kooy'u kadrosuna kattı

Yeni sezon öncesinde kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, smaçör Dick Kooy'u transfer etti.

17 Ağustos 2023 Perşembe 00:48 - Güncelleme:
Fenerbahçe Dick Kooy'u kadrosuna kattı
ABONE OL

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, smaçör Dick Kooy'u kadrosuna kattı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşmaya varılan Hollanda asıllı İtalyan oyuncu, İstanbul'a geldi.

Amsterdam'dan hareket eden uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Dick Kooy'u, Fenerbahçe Voleybol Şubesi Dış İlişkiler ve Organizasyon Sorumlusu Tansu Aydın karşıladı.

2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Halkbank forması giyen 35 yaşındaki voleybolcu, geçen sezonu Polonya ekiplerinden PGE Skra Belchatow'da geçirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.