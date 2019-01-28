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Fenerbahçe, Diego Reyes'in Leganes'e kiralandığını açıkladı

Fenerbahçe, Diego Reyes'in sezon sonuna kadar Leganes'e kiralandığını açıkladı.

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Fenerbahçe, Diego Reyes'in sezon sonuna kadar Leganes'e kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Diego Reyes’in kiralık olarak transferi konusunda La Liga ekiplerinden Club Deportivo Leganes ile anlaşma sağlamıştır.

Oyuncumuz Diego Reyes bu sezon sonuna kadar Club Deportivo Leganes takımı için mücadele edecektir.

Futbolcumuz Diego Reyes'e başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

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