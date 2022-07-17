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Spor

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının taktiğini çalıştı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda 20 Temmuz Çarşamba günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

AA17 Temmuz 2022 Pazar 10:44 - Güncelleme:
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Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş yer almadı.

Transfer görüşmeleri yapan Kim Min-jae'nin yanı sıra takımda düşünülmeyen Mbwana Samatta, Max Meyer ve Steven Caulker antrenmana katılmadı.

Gribal enfeksiyon sebebiyle dünkü idmanda yer almayan Ferdi Kadıoğlu ise takımla çalıştı.

İki grup halinde koşu ve ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Antrenmanın basın mensuplarına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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