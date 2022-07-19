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Spor

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e hazır

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yarın deplasmanda yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçının son antrenmanını İstanbul'da yaptı.

AA19 Temmuz 2022 Salı 11:38 - Güncelleme:
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Kulübün Can Bartu Tesislerinde sabah saatlerinde başlayan ve 15 dakikası basına açılan son antrenman, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmandan önce sahanın ortasına geçen tüm takım, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü nedeniyle Fenerbahçe bayrağı açarak fotoğraf çektirdi.

Fotoğraf çekiminin ardından futbolcular, 15 dakikalık bölümde ısınma koşusu yaptı. Antrenmana maç kadrosuna alınmayan Mert Hakan Yandaş, Gustavo ile Kim Min Jae katılmadı.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı için öğlen saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Polonya'ya gidecek.

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