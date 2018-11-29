Fenerbahçe Dinamo Zagreb'i yenerse gruptan çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler..

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci maçında sahasında Dinamo Zagreb'i konuk edecek. Fenerbahçe mücadeleyi kazanması durumunda son karşılaşmalar öncesi gruptan çıkmayı garantileyecek.

İlk 4 maç sonunda gruptan çıkmayı garantileyen lider Dinamo Zagreb'in 5 puan gerisinde 7 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'nin, üst tura yükselmek için önemli bir avantajı bulunuyor.

Hakem Robert Schörgenhofer'in yöneteceği mücadele 20.55'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Grupta üçüncü sırada yer alan Slovak ekibi Spartak Trnava'nın 3 puanı bulunurken, gruptan çıkma şansı kalmayan Belçika ekibi Anderlecht 1 puanda kaldı.

Sarı-lacivertliler, ilk maçta deplasmanda 4-1 yenildiği rakibini mağlup ederse Anderlecht-Spartak Trnava maçının sonucuna bakmadan adını son 32 takım arasına yazdıracak.

Spartak Trnava, deplasmanda Anderlecht'e yenilmesi durumunda ise Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında puan alamasa bile grup ikincisi olarak yine tur atlayacak.

Slovak ekibinin, Anderlecht karşısında sahadan beraberlikle ayrılması durumunda ise Fenerbahçe'ye son maçlar öncesi tur atlamak için Hırvat rakibi karşısında 1 puan yeterli olacak.

- Gruplardan hep çıktı

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce yer aldığı 5 grup aşamasından da üst tura yükselmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler, bu organizasyondaki grup aşamasını rahat geçiyor.

Fenerbahçe, 2006-2007'de UEFA Kupası adı altında oynanan organizasyonda 3. olarak bir üst tura çıkarken, 2009-2010, 2012-2013, 2016-2017'yi lider, 2015-2016'yı da ikinci bitirerek bir sonraki turda mücadele etme hakkı kazandı.

Sarı-lacivertliler, bu başarıyı 6. kez tekrarlamak için Dinamo Zagreb karşısına çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Harun - Isla - Skrtel - Neustadter - Hasan Ali - Barış - Mehmet - Elmas - Valbuena - Frey - Slimani

Dinamo Zagreb: Lvakovic - Rrahmani - Catherine - Peric - Ademi - Hajrovic - Gojak - Stojanovic - Olmo - Gavranovic - Orsic