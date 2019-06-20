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Fenerbahçe, Dino Arslanagic'in peşine düştü

Yönetimin Antwerp’te oynayan Belçikalı stoperle anlaşma sağladığı öne sürülüyor.

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Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim girdi... Sarı-Lacivertliler'in Belçika Ligi'nde Antwerp formasını giyen Dino Arslanagic ile anlaşma sağladığı öne sürülüyor. Boşnak asıllı Belçikalı futbolcu geçtiğimiz sezon 37 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 2020 yılına kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki Dino Arslanagic 1.91 boyunda. Futbolcunun piyasa değeri ise 3 milyon Euro.
 
(Takvim)
 
 

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