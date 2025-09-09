İSTANBUL 28°C / 19°C
Spor

Fenerbahçe Domenico Tedesco'da sona yakın! Resmi açıklama an meselesi

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ardından teknik direktör netleşiyor. Sarı lacivertli ekip, İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco anlaştı. Tedesco'nun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ9 Eylül 2025 Salı 15:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe Domenico Tedesco'da sona yakın! Resmi açıklama an meselesi
Fenerbahçe'de günlerdir süren bilinmezlik çözülüyor ve yeni teknik direktör belli oluyor. Sarı-lacivertlilerin tercihi Domenico Tedesco'dan yana oldu.

Sky De'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oluyor. Sarı-lacivertlilerin, 39 yaşındaki İtalyan teknik direktörü kısa süre içerisinde açıklaması ve Tedesco'nun da bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Kariyerine Erzgebirge Aue'de başlayan genç teknik adam gösterdiği performansla Schalke 04 tarihindeki en genç teknik direktör oldu ve Schalke ile Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Sonrasında Spartak Moskova'nın tarihindeki en genç teknik direktör oldu.

Yeniden Almanya'ya dönen Tedesco, Leipzig'de görev aldığı dönemde takım 11'nci sıradayken, aynı sezon DFB-Pokal'ı kazandı ve ligi 4'üncü sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti. Gösterdiği performansla da Belçika Milli Takımı'nın en genç teknik direktörü oldu. Belçika milli takımıyla da 2,75 gol ortalaması ile önemli performans elde etti.

