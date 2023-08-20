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Spor

Fenerbahçe, Dominik Livakovic için gün sayıyor

Fenerbahçe uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic'te mutlu sona çok yakın. Kulübü Dinamo Zargeb ile anlaşma sağlayan sarı lacivertli ekibin gelecek hafta Dominik Livakovic transferini açıklaması bekleniyor. İşte detaylar...

Akşam20 Ağustos 2023 Pazar 12:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Dominik Livakovic için gün sayıyor
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Taraftarın tepki gösterdiği Altay Bayındır'la yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe Yönetimi, bu hafta Dominik Livakovic transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Maribor maçında İrfan Can Eğribayat güven verse de şampiyonluk için daha garanti bir isme yönelme fikri değişmedi. Hırvat basınından Sportske ve İtalyan medyası, Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaştığını duyurdu.

Yapılan anlaşmanın süresinin ise 4+1 yıllık olduğu bildirildi.

CELTİC DEVREDE AMA ZOR

Belfastmediasoccer da İskoç ekibi Celtic'in, Livakovic'in Fenerbahçe'ye gidişine engel olmaya çalıştığını iddia etti. Ancak bu haberin devamında da Türk kulübünün anlaşmayı bitirdiği vurgulandı.

Livakovic'e Sevilla'nın da bir ilgisi söz konusu ancak İspanyol kaynaklar bu söylentileri doğrulamıyor. Hırvat basını, Sarı-Lacivertliler'in Livakovic için 9+1 milyon euroluk ödeme yapacağını aktardı. Ancak son söz Dinamo Zagreb'in Başkanı'nda.

ZAGREB'İN BAŞKANI OYALADI

Dinamo Zagreb Başkanı'nın Fenerbahçe cephesine "AEK maçları bittikten sonra Livakovic'i göndereceğiz" sözü oldu. Ancak Zagreb tarafı daha önce de benzer sözler vermişti. Sarı-Lacivertliler'in en büyük endişesi yine bir bahane sunmaları.

Livakovic ve eşi, transfer sürecinin tamamlanmasını bekliyor. Çiftin İstanbul'a gelme konusunda çok istekli olduğu da ifade edildi. Bu hafta Dominik Livakovic'in açıklanma ihtimali hayli yüksek.

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