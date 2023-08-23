Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir temas halinde olduğu Dominik Livakovic'in transferini bitirdi.
Dominik Livakovic'in bugün Fenerbahçe için İstanbul'a geleceği haberleri Hırvat basınında yer aldı. Sarı-Lacivertliler, başarılı kaleci için Dinamo Zagreb'e 9+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Yine haberde Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacağı vurgulandı.
Bu arada Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için izin verdiği Altay Bayındır, Yunanistan'da Manchester United için sağlık kontrollerinden geçti.
Manchester United'ın Altay Bayındır'ı 7 milyon Euro karşılığında renklerine bağlayacağı öne sürülüyor.