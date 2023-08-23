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Spor

Fenerbahçe Dominik Livakovic ile anlaştı! Rakam belli oldu

Fenerbahçe, uzun süredir görüştüğü Dominik Livakovic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler Hırvat kaleci ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

23 Ağustos 2023 Çarşamba 09:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe Dominik Livakovic ile anlaştı! Rakam belli oldu
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Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir temas halinde olduğu Dominik Livakovic'in transferini bitirdi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Dominik Livakovic'in bugün Fenerbahçe için İstanbul'a geleceği haberleri Hırvat basınında yer aldı. Sarı-Lacivertliler, başarılı kaleci için Dinamo Zagreb'e 9+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

4+1 YILLIK KONTRAT

Yine haberde Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacağı vurgulandı.

ALTAY BAYINDIR MANU'YA

Bu arada Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için izin verdiği Altay Bayındır, Yunanistan'da Manchester United için sağlık kontrollerinden geçti.

Manchester United'ın Altay Bayındır'ı 7 milyon Euro karşılığında renklerine bağlayacağı öne sürülüyor.

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