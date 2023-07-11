Fenerbahçe, el sıkıştığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in kulübünün inadını kırmak için 6 milyon euro'luk teklifine zam yaptı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Fenerbahçe sezon biter bitmez ilk transfer görüşmelerinden birini Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisiyle yapmış, tecrübeli eldiven ile prensip anlaşmasına varmıştı.

Sözleşmesi 2024'te bitecek olan oyuncunun kulübü, sözleşmesindeki '10 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini göstererek, pazarlık payı bırakmamıştı.

2 MİLYON ZAM YAPILDI

Sırp basını bu transferi bitirmek için Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro'luk teklifine zam yaptığını ve 8 milyon ile şartları zorladığını belirtti.

Kalecinin de ayrılık isteği nedeniyle bu transferin kısa süre içinde sonlanması bekleniyor.

LİVAKOVİC KİMDİR

Dominik Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında doğmuştur. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli takımınında kalecisidir. Prva HNL takımlarından Dinamo Zagreb'in formasını giymektedir.

Profesyonel kariyerine 2012 yılında NK Zagreb takımında başladı.

Daha sonra sırasıyla Dinamo Zagreb ve NK Zagreb takımlarında da forma giydi.