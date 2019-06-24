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Fenerbahçe dört koldan

Başkan Koç’un “10 gün içinde 3-4 transfer bitecek” açıklaması sonrası Kruse, Kolarov, Muriç, Emre Kılınç, Fejsa, Peterson ve Skov’la görüşmeler son aşamaya geldi. Emre Belözoğlu da yuvaya dönecek.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, transferde sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Finansal Fair Play kriterleri kapsamında UEFA’da üst kurula sevk edilen ve çıkacak karara odaklanan Sarı-Lacivertliler’in taraftarların beklediği transfer bombalarını patlatmak için dört koldan taarruza geçeceği ortaya çıktı.

COMOLLİ, KRUSE İÇİN ALMANYA’DA

Başkan Ali Koç’un “Önümüzdeki 10-12 gün içinde herhalde 3-4 transferi bitirmiş oluruz” açıklaması sonrası gözler görüşmeler yürütülen yıldızlara çevirildi. Soldado ve Slimani’yi gönderdiği için 1-2 forvet takviyesi yapacak olan Fener’in listesinin ilk sırasında Max Kruse ve Vedat Muriç var. Muriç için G.Saray’la yarışan yönetimin, Kruse için de Sportif Direktör Comolli’yi Almanya’ya gönderdiği öğrenildi.

KANATLARA SKOV İLE PETERSON

İstanbul’a getirilip prensip anlaşmasına varılan Alexander Kolarov konusunda İtalya’dan Napoli’nin devreye girdiği yolunda haberler gelse de Sırp yıldızın transferinde sorun olmadığı belirlendi. Sivas’tan Emre Kılınç, Benfica’dan Fejsa, Heracles’ten Kristoffer Peterson, Kopenhag’dan Robert Skov için de pazarlıklara devam eden Fenerbahçe’nin Emre Belözoğlu’na da 1 yıllık imza attırması bekleniyor.

''Teşekkür ederim, ne ısmarlıyayım?''

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