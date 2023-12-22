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Spor

Fenerbahçe düğmeye bastı! Fred için Tahkim Kurulu'na gidecek

Fenerbahçe, Kayserispor maçında direkt kırmızı kart yiyerek cezalı durumuna düşen ve derbide olamayacak olan Fred için harekete geçti. Sarı lacivertli ekip PFDK'tan hangi sonuç çıkarsa çıksın Tahkim Kurulu'na gitmeyi planlıyor. İşte detaylar...

Akşam22 Aralık 2023 Cuma 09:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe düğmeye bastı! Fred için Tahkim Kurulu'na gidecek
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Kayseri'yi 4-3 mağlup ettiği maçın 90+8'inci dakikasında Fred'i kaybeden Fenerbahçe, PFDK'nın açıklayacağı cezaya kilitlendi. Zorbay Küçük, direkt attığı Brezilyalı için raporunda 'Küfür etti' diye belirtti. Hakem Küçük, Brezilyalı futbolcunun "Why are you giving faul? F*cking stupid referee" (Bunun neresi faul aptal hakem!) dediğini yazdı. Başarılı orta saha ise kulübünün yöneticilerine, "This is stupid faul" (Bu ne aptalca faul!) dediğini aktardı.

FENER, HER TÜRLÜ TAHKİM'E GİDECEK

Disiplin Talimatı'na göre Fred'e 3 ila 7 maç arasında bir ceza gelecek. Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'de Pazar günü Kadıköy'de onanacak Galatasaray derbisini her halükarda kaçırıyor. Sarı-Lacivertliler, PFDK'dan hangi ceza çıkarsa çıksın Tahkim Kurulu'na gidecek. 30 yaşındaki futbolcu 4 ya da üstünde bir ceza alırsa Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finalini kaçıracak. Fenerbahçe cephesi, Brezilyalı'nın en azından Süper Kupa'ya yetişmesi için itirazda bulunacak.

FRED'SİZ 5 MAÇTAN 4 PUAN ÇIKTI!

Kanarya'nın en kilit ismi olarak gösterilen Fred, dönüşüyle birlikte takımının yeniden galibiyet serisi başlatmasını sağladı. Brezilyalı futbolcunun oynadığı 18 maçın tamamını kazanan Sarı-Lacivertliler, forma giymediği 5 maçta ise sadece 1 galibiyet alabildi. Fener, 30 yaşındaki orta sahanın yokluğunda Trabzon'a 3-2, Ludogorets'e 2-0, Nordsjaelland'a 6-1 kaybetti. Adana Demir karşılaşması golsüz beraberlikle biterken tek galibiyet 2-1'lik Karagümrük zaferi oldu.

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