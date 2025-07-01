Geçen sezon 12+2 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla Fiorentina'dan kiralanan Sofyan Amrabat için veda zamanı. Beklenen etkiyi yapamayan Faslı oyuncuyu piyasası varken elden çıkarmak isteyen Sarı-Lacivertliler, daha fazla oyunun içine girebilecek bir merkez profillere bakıyor. Ada basınındaki son haberlere göre Fenerbahçe; Arsenal ile mukavelesi biten Thomas Partey ve Liverpool'da yedek kalan Wataru Endo ile temas kurdu. Uzun sakatlık süreçleri yaşayan ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde faydalı olan 32 yaşındaki Partey, İngiltere'den beklediği teklifleri alamadı. Kanarya, Ganalı orta saha için Beşiktaş ve G.Saray'la da rekabet halinde. Liverpool'un 2023'te 20 milyon euroya Stuttgart'tan aldığı Japon orta saha Wataru Endo ise geçen sezon 32 maçta sadece 865 dakika süre buldu. Stoper, ön libero ve merkez orta sahada görev yapabilen Endo'nun piyasa de