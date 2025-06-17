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Spor

Fenerbahçe düğmeye bastı! TFF'ye resmi başvuru yapıldı

Fenerbahçe, PFDK ile ilgili haberin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yapıldığını açıkladı. İşte detaylar....

HABER MERKEZİ17 Haziran 2025 Salı 13:17 - Güncelleme:
Fenerbahçe düğmeye bastı! TFF'ye resmi başvuru yapıldı
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Fenerbahçe Spor Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerine ait olduğu iddia edilen bazı yazışmaların kamuoyuna yansımasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi bir başvuruda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tarafsızlık sorgulanıyor: PFDK Üyelerinin ifşa olan yazışmaları hakkında Bugün kamuoyuna yansıyan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar karşısında kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurusunu yapmıştır.

Tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden, hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk Sporunda asla yeri olmadığını düşünüyoruz. Fenerbahçe camiasına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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