Süper Lig'de şampiyonluğu zora sokan Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmaları için şimdiden kolları sıvamış durumda.

İLK ADIM PREMIER LİG'DEN

Sarı-lacivertli yönetim, bu sezon kurulan üst düzey kadroya rağmen istenen başarılar gelmemesi ile birlikte yeni sezonda daha da güçlü bir kadro kurmak için harekete geçti. Fenerbahçe yönetimi, dünya yıldızlarından kurulu bir kadro kurmak için ilk adımını Premier Lig'den atmaya hazırlanıyor...

CHIESA'DAN AYRILIK KARARI

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; Liverpool'a sezon başında transfer olan ve beklentileri karşılayamayan Federico Chiesa, Mohamed Salah ile Liverpool arasında yeni sözleşme imzalanmasından sonra takımdan ayrılmaya karar verdi.

TEKLİFLERİ DİNLİYOR

Anfield Index'in haberine göre ise kariyerinin bu döneminde ana plan dışında kalmayı istemeyen Federico Chiesa'nın kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başladı bile.

MILAN VE FENERBAHÇE YARIŞTA

Özellikle ülkesi İtalya'dan teklifler bekleyen Chiesa'ya en net talip olarak Milan öne çıkarken, Fenerbahçe'nin bu transferde ısrarcı olduğu ve Chiesa'nın aklını çelmek için tüm gücüyle saldırıya geçeceği kaydedildi.