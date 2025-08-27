Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, rotayı Ada'ya çevirdi. Ekvador basınına göre Sarı-Lacivertliler, Premier Lig ekibi Brighton forması giyen sol kanat oyuncusu Jeremy Sarmiento'yu radarına aldı. İngiliz ekibinin, teknik direktör Fabian Hürzeler'in gelecek planları arasında yer almayan 23'lük futbolcunun ayrılığına sıcak baktığı öğrenildi. F.Bahçe'nin, Ekvadorlu oyuncuya yaklaşık 3-4 milyon euro maaş teklif ettiği de ileri sürüldü.

Bu sezon kadroda kendisine yer edinemeyen Sarmiento, geride kalan sezonu Burnley'de kiralık olarak geçiren başarılı kanat oyuncusu, 39 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 5 gol kaydeden Jeremy'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor. Brighton ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.