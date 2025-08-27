İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2025 Çarşamba / 4 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0407
  • EURO
    47,6936
  • ALTIN
    4452.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe dümeni Ada'ya kırdı! Transferde hedef Jeremy Sarmiento
Spor

Fenerbahçe dümeni Ada'ya kırdı! Transferde hedef Jeremy Sarmiento

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe transferde dümeni Ada'ya kırdı. Sarı lacivertli ekip, Brighton forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jeremy Sarmiento'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

AKŞAM27 Ağustos 2025 Çarşamba 09:07 - Güncelleme:
Fenerbahçe dümeni Ada'ya kırdı! Transferde hedef Jeremy Sarmiento
ABONE OL

Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, rotayı Ada'ya çevirdi. Ekvador basınına göre Sarı-Lacivertliler, Premier Lig ekibi Brighton forması giyen sol kanat oyuncusu Jeremy Sarmiento'yu radarına aldı. İngiliz ekibinin, teknik direktör Fabian Hürzeler'in gelecek planları arasında yer almayan 23'lük futbolcunun ayrılığına sıcak baktığı öğrenildi. F.Bahçe'nin, Ekvadorlu oyuncuya yaklaşık 3-4 milyon euro maaş teklif ettiği de ileri sürüldü.

Bu sezon kadroda kendisine yer edinemeyen Sarmiento, geride kalan sezonu Burnley'de kiralık olarak geçiren başarılı kanat oyuncusu, 39 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 5 gol kaydeden Jeremy'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor. Brighton ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Şanlıurfa'da dehşet anı kamerada: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.