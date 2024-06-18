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Spor

Fenerbahçe dümeni Fransa'ya kırdı! İşte Batshuayi'nin alternatifi Akor Adams

Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin gelecek sezon kadroda olmaması ihtimaline karşı alternatifini belirledi. Sarı lacivertli ekip, Ligue 1 ekibi Montpellier'in 24 yaşındaki Nijeryalı santrforu Akor Adams'ı gündemine aldı. İşte detaylar...

Akşam18 Haziran 2024 Salı 09:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe dümeni Fransa'ya kırdı! İşte Batshuayi'nin alternatifi Akor Adams
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Şampiyonluk hasreti 10 yıla çıkan Fenerbahçe, kadrosunu yeni hocası Jose Mourinho ile mutlak zafer parolasıyla inşa ediyor... Batshuayi'nin ayrılığı gündemde olan sarı lacivertliler, golcü rotasyonunda da boş durmuyor. Fransız gazeteci Ojora Babatunde'nin haberine göre Fenerbahçe, Ligue 1 ekibi Montpellier'in 24 yaşındaki Nijeryalı santrforu Akor Adams ile ilgileniyor.

Haberde; 1.90 boyundaki forvet ile Serie A takımlarından Fiorentina'nın da ilgilendiği belirtildi. Ayrıca geçen yaz oyuncuyu 4.5 milyon euroya Norveç'in Lilleström ekibinden transfer eden Montpellier'in de satıştan gelir elde etmeye sıcak baktığı ifade edildi. Adams, geçen sezon Ligue 1'de çıktığı 32 maçta 8 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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