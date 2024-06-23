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Spor

Fenerbahçe dümeni İtalya'ya kırdı! Hedef 22'lik orta saha Lazar Samardzic

Şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı lacivertli ekip, İtalya'da forma giyen 22 yaşındaki Sırp futbolcu Lazar Samardzic'i gündemine aldı. İşte detaylar...

23 Haziran 2024 Pazar 10:36 - Güncelleme:
Fenerbahçe dümeni İtalya'ya kırdı! Hedef 22'lik orta saha Lazar Samardzic
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Fenerbahçe için transferde İtalya'dan Lazar Samardzic iddiası gündeme geldi.

FENERBAHÇE YAKINDAN İLGİLENİYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertli takımın, Udinese'de forma giyen 22 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu ile yakından ilgilenen takımlardan biri olduğu belirtildi.

Samardzic ile İtalya'dan da Lazio'nun ilgilendiği kaydedildi. Genç orta saha oyuncusuna ilgi gösteren bir diğer kulüp olarak da Juventus gösterildi.

DEVLERİN KAPISINDAN DÖNDÜ

22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Inter'e transfer olmak üzereyken transfer son anda iptal olmuştu. Samardzic, ocak ayındaki ara transfer döneminde de Napoli'nin kapısından dönmüştü.

BEKLENTİ 25 MİLYON EURO

Udinese'nin talibi çok olan Sırp futbolcusu için beklentisinin 25 milyon euro olduğu öne sürüldü.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki futbolcunun Udinese ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Udinese'de geçen sezon 34 maçta süre bulan Samardzic, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

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