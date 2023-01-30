Fenerbahçe dünya yıldızı için resmen düğmeye bastı! Gelirse Süper Lig'de yer yerinden oynar

Ara transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, perdeyi Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde ile açtı. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyen Fenerbahçe, şimdi de yıldız oyuncu Alexis Sanchez için devreye girdi.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER HAREKATI BAŞLADI

Bu sezon teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Fenerbahçe, ara transfer döneminin başlamasıyla ilk hamlelerini yaptı. Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler son olarak da Emre Demir'i İstanbul'a getirdi.

ALEXIS SANCHEZ İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Kadroyu güçlendirerek emin adımlarla şampiyonluğa yürümek isteyen Fenerbahçe'den transferde büyük bir hamle geldi. Fransız basınında yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler kısa süre içinde Alexis Sanchez için Marsilya'nın kapısını çalacak. Fenerbahçe, yıldız oyuncu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Marsilya formasıyla 24 resmi maça çıkan Alexis Sanchez, toplam 1817 dakika sahada kaldı. 34 yaşındaki Şilili golcü, 10 golle takımına katkıda bulundu.